Muore ustionata in casa Da qualche giorno aveva festeggiato i 100 anni

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia drammatica questa mattina in poco tempo ha fatto il giro di Carpineto Romano, paese su monti lepini a sud della provincia di Roma, ovvero la nonnina del paese Renata Gessini che solo qualche giorno fa aveva compiuto 100 anni è stata trovata morta in casa.La centenaria - secondo quando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: muore - ustionata

Muore ustionata mentre prepara da mangiare, l'anziana aveva appena compiuto 100 anni

