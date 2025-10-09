Muore ustionata in casa Da qualche giorno aveva festeggiato i 100 anni
Una notizia drammatica questa mattina in poco tempo ha fatto il giro di Carpineto Romano, paese su monti lepini a sud della provincia di Roma, ovvero la nonnina del paese Renata Gessini che solo qualche giorno fa aveva compiuto 100 anni è stata trovata morta in casa.La centenaria - secondo quando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: muore - ustionata
Muore ustionata mentre prepara da mangiare, l'anziana aveva appena compiuto 100 anni
#CRONACA Donna muore ustionata ad #Afragola ARRESTATO IL FIGLIO --> https://napoli.zon.it/donna-muore-ustionata-arrestato-il-figlio-37enne-per-omicidio/ - facebook.com Vai su Facebook
Donna morta ustionata, arrestato il figlio: la uccise perché aveva una relazione con un uomo - X Vai su X
Casa a fuoco:muore donna,grave la figlia - Una donna di 79 anni, Francesca Maria Acanfora, è morta questa notte a Palermo in un incendio divampato in un appartamento al nono piano di un palazzo di via Pacinotti 19, una zona ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it