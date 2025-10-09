Muore dopo una terribile caduta con lo scooter | oggi pomeriggio i funerali di Daniele Uberti Aveva 42 anni Le esequie a Ceccano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si terranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 15:30, presso la chiesa del Sacro Cuore di Ceccano, i funerali di Daniele Uberti, il 42enne deceduto il 2 ottobre in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto nella mattinata del 30 settembre in viale Bruno Buozzi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter, finendo sull’asfalto. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni erano apparse subito critiche. Purtroppo, due giorni dopo, il suo cuore ha smesso di battere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Muore dopo una terribile caduta con lo scooter: oggi pomeriggio i funerali di Daniele Uberti. Aveva 42 anni. Le esequie a Ceccano

In questa notizia si parla di: muore - dopo

Muore improvvisamente dopo il volontariato in chiesa

Tragedia sul Monte Penna, 25enne muore dopo una caduta di 50 metri in un dirupo

Muore dopo undici giorni di lotta. Addio a Sylvia, volontaria per sempre

NanoTV. . #Napoli - 35enne muore dopo essere stato colpito da un Taser dai carabinieri durante un intervento. Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Muore in ambulanza a Napoli dopo essere stato colpito con il taser: si era opposto all'intervento dei Carabinieri dopo una lite #ANSA - X Vai su X

Muore 26 anni dopo la caduta sugli sci, la compagna al suo fianco - Per stare accanto al suo compagno, vittima di un terribile incidente sugli sci che lo ha reso gravemente disabile, aveva abbandonato il lavoro e per 26 anni lo ha assistito con dedizione e amore fino ... Da msn.com

Muore 26 anni dopo la caduta sugli sci, la compagna aveva lasciato il lavoro per stargli vicino. «Un amore infinito» - L'incidente di Luca Romanin nel 1999, a 23 anni: da allora la fidanzata Michela scelse di dedicargli la vita. Segnala msn.com