Muore dopo una terribile caduta con lo scooter | oggi pomeriggio i funerali di Daniele Uberti Aveva 42 anni Le esequie a Ceccano

Si terranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 15:30, presso la chiesa del Sacro Cuore di Ceccano, i funerali di Daniele Uberti, il 42enne deceduto il 2 ottobre in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto nella mattinata del 30 settembre in viale Bruno Buozzi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter, finendo sull'asfalto. Soccorso e trasportato d'urgenza all' ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni erano apparse subito critiche. Purtroppo, due giorni dopo, il suo cuore ha smesso di battere.

