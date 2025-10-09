Muore dopo l' aggressione nella Rems disposta l' autopsia Si indaga per omicidio preterintenzionale
Omicidio preterintenzionale. Questa l’ipotesi della Procura di Benevento sulla morte di un detenuto psichiatrico casertano di 59 anni deceduto in seguito all’aggressione da parte di un compagno di stanza nella Rems di San Nicola Baronia.I fatti sono avvenuti lo scorso 29 settembre quando la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Tragedia alla Rems: detenuto psichiatrico muore dopo un pestaggio, aperta inchiesta - Il personale sanitario in servizio è intervenuto tempestivamente tentando la rianimazione con massaggio cardiaco e defibrillatore, riuscendo per pochi istanti a far ripartire il cuore della vittima. Si legge su casertace.net
Lite tra pazienti alla Rems finisce in tragedia: muore sessantenne napoletano - Lite tra i pazienti della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) a San Nicola Baronia finisce in tragedia. irpinianews.it scrive