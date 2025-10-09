Muore dopo l' aggressione nella Rems disposta l' autopsia Si indaga per omicidio preterintenzionale

Omicidio preterintenzionale. Questa l’ipotesi della Procura di Benevento sulla morte di un detenuto psichiatrico casertano di 59 anni deceduto in seguito all’aggressione da parte di un compagno di stanza nella Rems di San Nicola Baronia.I fatti sono avvenuti lo scorso 29 settembre quando la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

