Muore a pochi metri da casa Scontro tra moto e furgone

È morto a pochi metri da casa, in sella alla sua moto. Una grande passione che coltivava da anni. Fatale l’impatto con un furgone. Il centauro è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 che ha tentato, a lungo, di rianimare l’uomo sul posto. Attivato anche l’elisoccorso che, però, non è potuto entrare in azione per un eventuale trasporto. Ancora una vittima sulle strade umbre, la ventesima nel 2025. L’ultimo solo martedì pomeriggio sulla strada di Tre Ponti a Narni, dove una donna di 63 anni, per causa ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua vettura, finendo contro un albero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a pochi metri da casa. Scontro tra moto e furgone

In questa notizia si parla di: muore - pochi

Stefano Poli, escursionista di 57 anni, muore a pochi passi dalla cima del Diavolo di Tenda

“È solo un torcicollo”: dimessa dall’ospedale, Sofia Rossi muore dopo pochi giorni

Campione di sollevamenti pesi ucciso a colpi di pistola, la madre muore pochi giorni dopo

Pensava che fosse la sciatica ma muore in pochi giorni: avev... Altro... - facebook.com Vai su Facebook

Donna uccisa a coltellate a pochi metri da casa, i vicini l'hanno sentita urlare: aveva denunciato il compagno per maltrattamenti - La donna è stata ammazzata in vico Cibele, una traversa di via Nicola Parisi, a pochi ... Lo riporta corriereadriatico.it

Ladri le rubano la borsa mentre è seduta su una panchina, Giovanna torna a casa e muore. La figlia: «Dopo anni di malattia era... - Una tranquilla passeggiata in centro si è trasformata in una tragedia per Giovanna Trovò, 79 anni, residente a Conselve (Padova). msn.com scrive