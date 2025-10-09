Muharemovic Juve piovono conferme sull’interesse del top club | i bianconeri vigilano e aspettano sviluppi concreti
Muharemovic Juve, arrivano importanti conferme sull’interesse dell’Inter per il difensore del Sassuolo: bianconeri interessati. Tra le note più liete di questo avvio di campionato c’è senza dubbio l’esplosione di Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo. Il giovane talento bosniaco, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, si sta imponendo come uno dei migliori prospetti della Serie A, tanto da attirare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le attenzioni di diversi top club, tra cui l’Inter. Il suo percorso è stato progressivo e convincente. Portato in Italia dalla Juventus, si è fatto le ossa prima nella formazione Primavera e poi da protagonista nella Juventus Next Gen, dove ha collezionato 41 presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
