Inter News 24 Muharemovic Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Sassuolo nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Tra le rivelazioni di questo avvio di Serie A c’è senza dubbio Tarik Muharemovic, difensore classe 2003 del Sassuolo, che si sta imponendo come una delle note più liete del campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrale bosniaco sta attirando l’attenzione di diversi club italiani ed europei, tra cui anche l’ Inter, sempre attenta ai talenti emergenti del panorama nazionale. Arrivato in Italia grazie alla Juventus, che lo aveva inizialmente inserito nella Primavera prima di farlo crescere nella Next Gen, Muharemovic ha saputo affermarsi in modo progressivo e convincente. 🔗 Leggi su Internews24.com

Muharemovic Inter, è lui la grande idea per la difesa del futuro: sta impressionando, cosa può succedere