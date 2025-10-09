Muggiò insegue l’ex con un coltellaccio al culmine di una lite | nei guai Asia Vitale star di Onlyfans

Muggiò (Monza e Brianza), 9 ottobre 2025 – I carabinieri della stazione di Muggiò hanno denunciato Asia Vitale, la ragazza di Palermo vittima di un brutale stupro di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico a luglio 2023. La giovane, oggi ventunenne, è stata fermata martedì scorso su segnalazione di un passante, e nello zaino i militari le hanno trovato un coltello con una lama di 34 centimetri, che è stato subito sequestrato. Asia Vitale, che ha scelto di uscire allo scoperto con immagine e nome, anche perché ha intrapreso un’attività sulla nota piattaforma onlyfans, secondo una prima ricostruzione al culmine di una lite in casa con l’ex fidanzato ha brandito il coltello, inseguendolo a piedi per strada, mentre questi era in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

