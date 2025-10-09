Movimento 5 Stelle | Sanità lavoro e ambiente Siamo qui per la nostra gente

Sono qui per sostenere i nostri candidati che in queste settimane hanno fatto una campagna elettorale tra la gente e ricca di contenuti". Inizia così Chiara Appendino, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, ieri in piazza Dante per un confronto tra la gente, insieme ai candidati al Consiglio regionale Luca Giacomelli, Daniela Castiglione e Alfredo Velasco. "I nostri capisaldi sono la sanità, il lavoro e l’ ambiente – ha aggiunto Appendino – e su queste tre tematiche stiamo lavorando insieme al Governatore Giani per continuare un lavoro importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

