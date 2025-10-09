Mountain bike il meeting regionale giovanissimi

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima domenica di ottobre della Ciclistica 2000 Litokol ha visto dieci Giovanissimi cimentarsi in mountain bike al meeting regionale di Cavezzo, vinto dalla Gagabike sulla Cooperatori: a podio (foto) Nicolas Ferrari dietro a Magagni (Green Devils) e Caneschi della Cavriago; con Ferrari hanno corso gli altri G6 Samuele Balestrino, Gabriele Soncini, Augusto Canovi e Ginevra Zibana, il G5 Filippo Russotto, il G4 Federico Cadoppi, i G3 Michele Mussini ed Elisa Soncini, il PG Elvis Parubi. Gli Esordienti hanno chiuso il loro 2025 su strada nel mantovano: Matteo Zinani ha terminato nella pancia del gruppo il Trofeo Capiluppi a Buscoldo, vinto in volata dal campioncino veneto Carlo Ceccarello della Monselice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mountain bike il meeting regionale giovanissimi

© Ilrestodelcarlino.it - Mountain bike, il meeting regionale giovanissimi

In questa notizia si parla di: mountain - bike

Gita finisce in tragedia: cade dalla mountain bike, muore a 60 anni

Mountain bike: ai Campionati Italiani vincono Luca Braidot e Martina Berta

Mountain bike: l’Italia conquista nuovamente il titolo europeo nel Team Relay

mountain bike meeting regionaleI Giovanissimi dello Scott Gagabike Future Pro vincono anche il Meeting Regionale fuoristrada - E’ una bella affermazione quella ottenuta dal Gagabike Future Pro di Guido Davoli, a Cavezzo, in provincia di Modena, dove è andato in scena il 3° Spaccagambe Baby – 2° Trofeo Stop & Go, competizione ... Come scrive sportpiacenza.it

mountain bike meeting regionaleMountain Bike: dominio Arkitano alla Sardinia Cup 2025 - È trionfo per il team Arkitano alla Sardinia Cup 2025, con Alessio Fois ed Erika Pinna che si aggiudicano il titolo assoluto al termine dell’ultima tappa, la II Granfondo del Leone, svoltasi sul ... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Mountain Bike Meeting Regionale