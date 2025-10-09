Mountain bike il meeting regionale giovanissimi
La prima domenica di ottobre della Ciclistica 2000 Litokol ha visto dieci Giovanissimi cimentarsi in mountain bike al meeting regionale di Cavezzo, vinto dalla Gagabike sulla Cooperatori: a podio (foto) Nicolas Ferrari dietro a Magagni (Green Devils) e Caneschi della Cavriago; con Ferrari hanno corso gli altri G6 Samuele Balestrino, Gabriele Soncini, Augusto Canovi e Ginevra Zibana, il G5 Filippo Russotto, il G4 Federico Cadoppi, i G3 Michele Mussini ed Elisa Soncini, il PG Elvis Parubi. Gli Esordienti hanno chiuso il loro 2025 su strada nel mantovano: Matteo Zinani ha terminato nella pancia del gruppo il Trofeo Capiluppi a Buscoldo, vinto in volata dal campioncino veneto Carlo Ceccarello della Monselice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
