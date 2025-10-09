La prima domenica di ottobre della Ciclistica 2000 Litokol ha visto dieci Giovanissimi cimentarsi in mountain bike al meeting regionale di Cavezzo, vinto dalla Gagabike sulla Cooperatori: a podio (foto) Nicolas Ferrari dietro a Magagni (Green Devils) e Caneschi della Cavriago; con Ferrari hanno corso gli altri G6 Samuele Balestrino, Gabriele Soncini, Augusto Canovi e Ginevra Zibana, il G5 Filippo Russotto, il G4 Federico Cadoppi, i G3 Michele Mussini ed Elisa Soncini, il PG Elvis Parubi. Gli Esordienti hanno chiuso il loro 2025 su strada nel mantovano: Matteo Zinani ha terminato nella pancia del gruppo il Trofeo Capiluppi a Buscoldo, vinto in volata dal campioncino veneto Carlo Ceccarello della Monselice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mountain bike, il meeting regionale giovanissimi