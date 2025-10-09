Moulin Rouge il Musical Piparo | Prima volta in Italia dal 15 ottobre; il 7 dicembre al Sistina in 20.000
Per l’occasione, inaugurato il Sistina Chapiteau, maxi struttura a Tor di Quinto; Massimo Romeo Piparo: “Con la doppia location, in una sera il Sistina accontenta 3.000 spettatori; prezzo abbordabile con famiglie che non arrivano a fine mese” Oggi, presso Il Sistina Chapiteau, l’imponente str. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: moulin - rouge
Sistina Chapiteau, “Moulin Rouge! Il Musical” prima volta in Italia
Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau
Moulin Rouge! Il Musical: Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano pronti per il debutto al Sistina Chapiteau
Accadde Oggi, 6 ottobre: apertura del Moulin Rouge #accaddeoggi #evento #fatto #giorno - facebook.com Vai su Facebook
Noi ci sentiamo catapultati ISTANTANEAMENTE al Moulin Rouge... voi? #TuSiQueVales - X Vai su X
Moulin Rouge! Il musical per la prima volta in Italia - Uno spettacolo grandioso, vincitore di dieci Tony Awards, tra cui quello di Miglior Musical, una messa in scena sontuosa, coreografie mozzafiato e una colonna sonora che ne fa un vero juke box musical ... ansa.it scrive
Massimo Romeo Piparo porta a Roma “Moulin Rouge! Il Musical” - Il musical tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà senza dubbio uno dei titolo più importanti della prossima stagione teatrale. Da musical.it