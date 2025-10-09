L'attesissimo kolossal Moulin Rouge! Il Musical debutterà il 15 ottobre a Roma al Sistina Chapiteau, inaugurato questa mattina alla presenza dell'Assessore Massimiliano Smeriglio e del Presidente del XV Municipio, Daniele Torquati. Un viaggio emozionante e immersivo diretto da Massimo Romeo Piparo stupirà il pubblico dal primo istante. Lo spettacolo è la celebrazione dei principi bohémien di Verità, Bellezza, Libertà e Amore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Moulin Rouge! Il Musical a Roma dal 15 ottobre