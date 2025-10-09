Motogp tensione tra VR46 e Tardozzi? Quei test di Bagnaia con l’aiuto dell’Academy

Bologna, 9 ottobre 2025 – Un rapporto da ridefinire, anche sulla base degli accordi contrattuali. Tra VR46 Pertamina e Davide Tardozzi, team manager della squadra ufficiale Lenovo, potrebbero essere nate delle tensioni latenti. O meglio, delle discrepanze comunicative. Una incrinatura che apre la porta ai rumors, soprattutto dopo la foto, probabilmente senza uno scopo di mercato, di Valentino Rossi sulla nuova V4 Yamaha. Ma qui si entra ancora nel campo delle illazioni, cioè di un eventuale passaggio di VR46 con i tre diapason. Restano, invece, le divergenze tra Uccio Salucci e Davide Tardozzi nelle ultime settimane.

Motogp, tensione tra VR46 e Tardozzi? Quei test di Bagnaia con l'aiuto dell'Academy - A Misano Pecco Bagnaia avrebbe utilizzato la moto vecchia con il supporto di Morbidelli e di VR46.

Le tensioni Salucci-Tardozzi, lo sfogo di Di Giannantonio: per VR46 è un periodo difficile. E intanto Gresini… - Il team di Tavullia sta vivendo una stagione altalenante mentre la squadra di Nadia Padovani è già a quota tre vittorie