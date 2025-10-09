MotoGP Marc Marquez umiliato | la vendetta di Valentino Rossi

Sportface.it | 9 ott 2025

Marc Marquez umiliato: la vendetta di Valentino Rossi arriva nella stagione più imprevedibile della MotoGP. Ci sono storie che sembrano scritte dal destino, e quella che si sta consumando in questa stagione di MotoGP ha davvero il sapore di una rivincita annunciata. Valentino Rossi, il Dottore, l’uomo che ha fatto la storia di questo sport e che per anni ha dovuto digerire il dominio di Marc Marquez, oggi si gode uno spettacolo che, senza ombra di dubbio, ha il gusto dolce della giustizia sportiva. Certo, non si tratta di un ritorno in pista con il casco e la tuta, ma di qualcosa di più sottile, più raffinato: una vittoria costruita con intelligenza, strategia e un pizzico di orgoglio. 🔗 Leggi su Sportface.it

