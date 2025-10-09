MotoGP il nuovo che avanza porta una frattura a Marc Marquez! L’incredibile coincidenza fra Jerez 2020 e Mandalika 2025

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come spiegato ieri, Fermìn Aldeguer è diventato il primo pilota venuto al mondo nel XXI secolo a vincere una gara di MotoGP. Una ovvia conseguenza è rappresentata dall’essere divenuto anche il più giovane vincitore di una gara attualmente in attività, nel senso che nessuno nato dopo di lui ha primeggiato nella classe regina. Puntualizzazione lapalissiana, ma necessaria per ampliare l’argomento. Il ventenne spagnolo ha scalzato dal ruolo di cui sopra a Fabio Quartararo, nato il 20 aprile 1999. Infatti, il francese – dopo aver primeggiato nel Gran Premio di Spagna del 19 luglio 2020 – è rimasto per cinque anni abbondanti il più giovane centauro presente in griglia a essersi imposto in un GP della top-class. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp il nuovo che avanza porta una frattura a marc marquez l8217incredibile coincidenza fra jerez 2020 e mandalika 2025

© Oasport.it - MotoGP, il “nuovo che avanza” porta una frattura a Marc Marquez! L’incredibile coincidenza fra Jerez 2020 e Mandalika 2025

In questa notizia si parla di: motogp - nuovo

MotoGP, pioggia battente a Brno. Pre-qualifiche rimandate, il nuovo programma

MotoGP, a Brno nuovo trionfo di Marc Marquez. Bezzecchi secondo, Bagnaia solo quarto

Qualifiche MotoGp Ungheria: pole Marquez sul nuovo circuito di Balaton Park davanti a Bez e Diggia

MotoGP, il “nuovo che avanza” porta una frattura a Marc Marquez! L’incredibile coincidenza fra Jerez 2020 e Mandalika 2025 - Come spiegato ieri, Fermìn Aldeguer è diventato il primo pilota venuto al mondo nel XXI secolo a vincere una gara di MotoGP. oasport.it scrive

MotoGP, De Luca, Aprilia: "le regole 2027? costose, poco allettante per chi vuole entrare” - Per esperienza, quando si introducono più cambiamenti, chi ha più potenza di fuoco a livello di sim ... Da gpone.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Nuovo Avanza Porta