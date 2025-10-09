MotoGP il nuovo che avanza porta una frattura a Marc Marquez! L’incredibile coincidenza fra Jerez 2020 e Mandalika 2025
Come spiegato ieri, Fermìn Aldeguer è diventato il primo pilota venuto al mondo nel XXI secolo a vincere una gara di MotoGP. Una ovvia conseguenza è rappresentata dall’essere divenuto anche il più giovane vincitore di una gara attualmente in attività, nel senso che nessuno nato dopo di lui ha primeggiato nella classe regina. Puntualizzazione lapalissiana, ma necessaria per ampliare l’argomento. Il ventenne spagnolo ha scalzato dal ruolo di cui sopra a Fabio Quartararo, nato il 20 aprile 1999. Infatti, il francese – dopo aver primeggiato nel Gran Premio di Spagna del 19 luglio 2020 – è rimasto per cinque anni abbondanti il più giovane centauro presente in griglia a essersi imposto in un GP della top-class. 🔗 Leggi su Oasport.it
