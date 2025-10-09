Moto travolta da auto sull' Asse Mediano centauro in ospedale
E’ di tre feriti, una motocicletta e diverse auto coinvolte il bilancio del drammatico incidente avvenuto sull’asse mediano all’altezza dello svincolo di Marcianise.Un’auto ha travolto un motociclista di Teverola che è stato sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Dopo l’impatto la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
