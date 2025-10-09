Moto travolta da auto sull' Asse Mediano centauro in ospedale

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ di tre feriti, una motocicletta e diverse auto coinvolte il bilancio del drammatico incidente avvenuto sullasse mediano all’altezza dello svincolo di Marcianise.Un’auto ha travolto un motociclista di Teverola che è stato sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Dopo l’impatto la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: moto - travolta

Incidente in viale Unità d'Italia: travolta da una moto, donna in prognosi riservata

Crisi Piaggio: Moto Guzzi travolta "dalle difficoltà del mercato globale"

moto travolta auto sullGargnano, anziano travolto da una moto sulla Gardesana - Chiusura della strada e traffico paralizzato nei pressi dell’intersezione per Valvestino. Scrive quibrescia.it

moto travolta auto sullLA FOTO. Grave incidente a S.MARIA: moto travolta da un’auto in inversione. 24enne a terra - SANTA MARIA A VICO – Un violento incidente si è verificato questa mattina nel cuore di Santa Maria a Vico, lungo la Nazionale Appia, nei pressi del cavalcavia, in un tratto spesso congestionato dal ... Riporta casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Moto Travolta Auto Sull