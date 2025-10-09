Moto al Seminario quasi mille due ruote in 12 serate | Accesso semplice a Città Alta

Bergamonews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Bilancio positivo per la sperimentazione estiva dell’ area di sosta gratuita per moto e scooter del Seminario in via Tre Armi. Attiva per 12 serate tra agosto e metà settembre, l’area ha offerto 120 posti gratuiti nelle serate di venerdì e sabato, dalle 19.30 alle 23.30, accogliendo quasi mille motocicli nel periodo di apertura. Il test era stato promosso da Palafrizzoni in accordo con il Seminario Vescovile e con il supporto dell’ Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Un’iniziativa nata per rispondere alla necessità dei più giovani e dei frequentatori serali di Città Alta, dove la disponibilità di spazi per la sosta delle due ruote è limitata e spesso causa di parcheggi irregolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

moto al seminario quasi mille due ruote in 12 serate accesso semplice a citt224 alta

© Bergamonews.it - Moto al Seminario, quasi mille due ruote in 12 serate: “Accesso semplice a Città Alta”

In questa notizia si parla di: moto - seminario

Parcheggio selvaggio delle moto in Città Alta, il Comune corre ai ripari: 120 nuovi stalli gratuiti al Seminario

Moto, piace la sosta gratis al Seminario. Sabato sera una settantina di mezzi

Sosta temporanea al Seminario per moto e scooter: sperimentazione positiva

moto seminario quasi milleSosta temporanea al Seminario per moto e scooter: sperimentazione positiva - Bilancio positivo per la sperimentazione estiva dell’area di sosta temporanea e gratuita per moto e scooter del Seminario. Si legge su ecodibergamo.it

Mille miglia in moto, tappa a Corinaldo - Il rombo dei motori del passato ha contrassegnato la giornata di lunedì 16 giugno a Corinaldo (Ancona). Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Moto Seminario Quasi Mille