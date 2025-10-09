Moto al Seminario quasi mille due ruote in 12 serate | Accesso semplice a Città Alta
Bergamo. Bilancio positivo per la sperimentazione estiva dell’ area di sosta gratuita per moto e scooter del Seminario in via Tre Armi. Attiva per 12 serate tra agosto e metà settembre, l’area ha offerto 120 posti gratuiti nelle serate di venerdì e sabato, dalle 19.30 alle 23.30, accogliendo quasi mille motocicli nel periodo di apertura. Il test era stato promosso da Palafrizzoni in accordo con il Seminario Vescovile e con il supporto dell’ Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Un’iniziativa nata per rispondere alla necessità dei più giovani e dei frequentatori serali di Città Alta, dove la disponibilità di spazi per la sosta delle due ruote è limitata e spesso causa di parcheggi irregolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: moto - seminario
Parcheggio selvaggio delle moto in Città Alta, il Comune corre ai ripari: 120 nuovi stalli gratuiti al Seminario
Moto, piace la sosta gratis al Seminario. Sabato sera una settantina di mezzi
Sosta temporanea al Seminario per moto e scooter: sperimentazione positiva
Il moto perpetuo, episodio 2.435: OpenAI compra potenza di calcolo da AMD, da cui ottiene warrant per comprarne le azioni a 1 cent, condizionato a rialzo dei corsi. L'azione AMD strappa al rialzo sull'annuncio, OpenAI potrebbe già esercitare i warrant e vend - X Vai su X
Napoli Overdrive Festival 2025: dal 10 al 12 ottobre il Centro Direzionale di Napoli si trasforma in un’arena dei motori e dello spettacolo a ingresso totalmente gratuito. Cosa ci sarà per tre giorni: - Sfilate di auto e moto tra i viali del Centro Direzionale - Sho - facebook.com Vai su Facebook
Sosta temporanea al Seminario per moto e scooter: sperimentazione positiva - Bilancio positivo per la sperimentazione estiva dell’area di sosta temporanea e gratuita per moto e scooter del Seminario. Si legge su ecodibergamo.it
Mille miglia in moto, tappa a Corinaldo - Il rombo dei motori del passato ha contrassegnato la giornata di lunedì 16 giugno a Corinaldo (Ancona). Segnala ansa.it