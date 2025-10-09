Moto al Seminario quasi mille due ruote in 12 serate | Accesso semplice a Città Alta

Bergamo. Bilancio positivo per la sperimentazione estiva dell’ area di sosta gratuita per moto e scooter del Seminario in via Tre Armi. Attiva per 12 serate tra agosto e metà settembre, l’area ha offerto 120 posti gratuiti nelle serate di venerdì e sabato, dalle 19.30 alle 23.30, accogliendo quasi mille motocicli nel periodo di apertura. Il test era stato promosso da Palafrizzoni in accordo con il Seminario Vescovile e con il supporto dell’ Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Un’iniziativa nata per rispondere alla necessità dei più giovani e dei frequentatori serali di Città Alta, dove la disponibilità di spazi per la sosta delle due ruote è limitata e spesso causa di parcheggi irregolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

