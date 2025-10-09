Mostra fotografica Art Gallery & instore a Bari per celebrare l’uscita dell’album di Annalisa

Esce venerdì 10 ottobre, “Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa, un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco – simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé – declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

