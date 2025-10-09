Mostra filatelica a Todi per i 90 anni del Dalai Lama

Perugiatoday.it | 9 ott 2025

"Il Dalai Lama e la corrispondenza” è la mostra in programma a Todi dal 17 al 24 ottobre in occasione dei novanta anni del Dalai Lama. Una mostra curata con grande attenzione da Fausto Sparacino partendo da numerose emissioni di francobolli dedicate al Dalai Lama, come ad esempio in Germania e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

