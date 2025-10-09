Mostra e scambio dei fumetti Disegni live collezioni e ultime novità

Una mostra mercato per scambiare rarità e pezzi da collezione, un’area dove i fumettisti disegnano live e un’altra dedicata a nuove mostre collaterali tra cui opere di Milo Manara. È stata presentata a Palazzo Facchinetti l’edizione 2025 della Mostra Mercato del Fumetto, in programma per il 18 e 19 ottobre, appuntamento ormai tradizionale che ogni anno trasforma il centro cittadino in un vivace crocevia di arte, cultura e passione. Il cuore pulsante della manifestazione sarà la tensostruttura di piazza Matteotti dove si svolgerà la mostra mercato: qui i visitatori potranno acquistare, vendere e scambiare fumetti di ogni genere, dalle rarità da collezione alle ultime uscite editoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostra e scambio dei fumetti. Disegni live, collezioni e ultime novità

In questa notizia si parla di: mostra - scambio

