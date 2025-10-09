Mostra di modellismo a Porto Bolaro | tutte le informazioni utili

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mostra di modellismo al primo piano del Centro commerciale Porto Bolaro.I modelli potranno essere ammirati al primo piano presso Food Court tutte le domeniche dalle 16 alle 20. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mostra - modellismo

Cerca Video su questo argomento: Mostra Modellismo Porto Bolaro