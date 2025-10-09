Mostra d' arte ' Nel silenzio della superficie' di Emanuele Giuffrida

Cataniatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Brodbeck presenta, all’interno dei propri spazi, la mostra personale di Emanuele Giuffrida Nel silenzio della superficie, invitando il pubblico ad un’esperienza di sospensione visiva e percettiva: la supercie – pittorica, reale, emotiva – diventa soglia fragile tra ciò che appare e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mostra - arte

Manuele Fior firma il manifesto dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Venezia Cult debutta al Lido: la cultura pop alla conquista della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Mostra a Palazzo Perego: l’arte racconta la donna con un viaggio nel ’900

mostra d arte silenzioIl silenzio delle innocenti - manifesto dell’artista Gino Tonello contro la violenza sulle donne e contro ... Riporta bassanonet.it

mostra d arte silenzioTeggiano: il 4 ottobre inaugurazione della mostra d’arte “Silente” a cura di Antonella Nigro - 00, nel Complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, l’inaugurazione della mostra d’arte collettiva “Silente” a cura del critico Antonella Nigro. Si legge su ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra D Arte Silenzio