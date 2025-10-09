Mosca nel panino della mensa il comitato genitori replica | Busta sigillata e scuola subito avvisata dalla mamma

“Contrariamente a quanto affermato dall’assessore, la mamma della bambina si è recata immediatamente a scuola per informare il personale dell’accaduto portando con se la busta di pane con la mosca, e solo successivamente ha informato il comitato genitori. Non è vero dunque che la scuola non sia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it