Mosca nel panino della mensa il comitato genitori replica | Busta sigillata e scuola subito avvisata dalla mamma
“Contrariamente a quanto affermato dall’assessore, la mamma della bambina si è recata immediatamente a scuola per informare il personale dell’accaduto portando con se la busta di pane con la mosca, e solo successivamente ha informato il comitato genitori. Non è vero dunque che la scuola non sia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: mosca - panino
