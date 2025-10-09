Morto per il Covid vedova dovrà restituire 200 mila euro all' assicurazione | il nodo dell' infortunio
La vedova dovrà restituire il premio e pagare le spese legali. Il marito era morto per Covid, la Corte d’Appello l'ha escluso dagli infortuni coperti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: morto - covid
Nomine no-vax nel Nitag: "Mortificano la scienza e chi è morto di Covid"
Novara, donna risarcita da Rsa per €5mila: non poté dare l’addio al marito morto nel 2021 durante Covid, tribunale: “Danno da mancato commiato”
. COVID: UN DECESSO IN MOLISE. PERDE LA VITA 77ENNE DI LARINO Covid: ancora un decesso in Molise. Si tratta di un uomo di 77 anni di Larino, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Lo si a - facebook.com Vai su Facebook
Morto per il Covid, vedova dovrà restituire 200 mila euro all'assicurazione: il nodo dell'infortunio - Il marito era morto per Covid, la Corte d’Appello l'ha escluso dagli infortuni coperti ... Lo riporta virgilio.it
Il marito morì di Covid: deve ridare 200mila euro all'assicurazione: ribaltata una sentenza del tribunale di Parma - Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bologna ha deciso che una donna, madre di due figli minori e vedova di un uomo morto per le conseguenze del Covid a marzo 2020, dovrà rest ... Riporta gazzettadiparma.it