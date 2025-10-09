morto paolo sottocorona meteorologo di la7

È morto Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteorologiche su La7. Aveva 77 anni. La notizia della sua scomparsa arrivata a poche ore dopo la sua consueta apparizione in video per le previsioni meteo. «In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi», ha sottolineato l’emittente. Nato a Firenze nel 1947, a 25 anni Sottocorona era entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove era rimasto fino al 1993 raggiungendo il grado di capitano. Il debutto televisivo nel 1986, su Rai 1, con le previsioni per Uno Mattina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

