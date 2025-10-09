Morto Paolo Sottocorona La commozione della redazione di La7

Paolo Sottocorona era il volto simbolo delle previsioni meteo di La7. «Apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori» scrive La7 sottolineando che «in un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi». Paolo Sottocorona e la poesia per Gaza. Dopo la notizia della morte improvvisa del meteorologo di La7 un video della sua ultima apparizione televisiva ha inondato il mondo dei social. La mattina dell’8 ottobre, poco prima della sua scomparsa, il meteorologo è apparso in tv. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com