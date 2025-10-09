Morto Paolo Sottocorona La commozione della redazione di La7

Gbt-magazine.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Sottocorona era il volto simbolo delle previsioni meteo di La7. «Apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori» scrive La7 sottolineando che «in un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona  aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi». Paolo Sottocorona e la poesia per Gaza. Dopo la notizia della morte improvvisa del  meteorologo  di  La7 un  video  della sua ultima apparizione televisiva ha inondato il mondo dei social. La mattina dell’8 ottobre, poco prima della sua scomparsa, il meteorologo è apparso in tv. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - paolo

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni

È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi

morto paolo sottocorona commozioneÈ morto Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7: aveva 77 anni - Con il suo stile pacato e chiaro ha raccontato il meteo a milioni di italiani ... Scrive affaritaliani.it

morto paolo sottocorona commozionePaolo Sottocorona è morto a 77 anni. Addio all'uomo del meteo di La7 - Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Paolo Sottocorona Commozione