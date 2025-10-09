Morto Paolo Sottocorona chi era il gentiluomo del meteo di La7
Lutto nel mondo della tv: se n’è andato all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, meteorologo e conduttore televisivo, noto al grande pubblico per il suo stile pacato, rigoroso e competente nella divulgazione delle previsioni del tempo. Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, e ha lasciato un grande vuoto in chi l’ha conosciuto. Paolo Sottocorona, la carriera tra aeronautica e divulgazione meteo. Meteorologo e conduttore televisivo, Paolo Sottocorona era conosciuto e apprezzato dal pubblico per il suo stile pacato, rigoroso e competente nella divulgazione delle previsioni del tempo. La sua carriera, lunga oltre cinquant’anni, si è sviluppata attraverso un percorso che ha unito la rigorosa formazione scientifica nell’ Aeronautica Militare all’esperienza di comunicatore sui principali canali televisivi nazionali. 🔗 Leggi su Dilei.it
LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO
