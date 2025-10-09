Morto Paolo Bonacelli recitò con Pasolini Scola Antonioni e Bellocchio

Ha attraversato la storia del cinema italiano, l'ultima apparizione nel thriller in the Hand of Dante, presentato alla Mostra di Venezia a settembre, Bonacelli si è spento l'8 ottobre 2025 all'età di 88 anni. È morto ieri, 8 ottobre 2025, all'età di 88 anni Paolo Bonacelli. L'attore italiano, che ha attraversato la storia del cinema, del teatro e della televisione italiana, si è spento all'Ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverato. A comunicarlo è stata la moglie Cecilia Zingaro, come rivela Ansa. Nato nel 1937 a Civita Castellana, nel Lazio, Bonacelli ha mosso i primi passi a teatro con Vittorio Gassman, dopo essersi diplomato all'Accademia d'arte drammatica di Roma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Morto Paolo Bonacelli, recitò con Pasolini, Scola, Antonioni e Bellocchio

In questa notizia si parla di: morto - paolo

LA7 PIANGE PAOLO SOTTOCORONA. È MORTO IL SIGNORE DEL METEO RIGOROSO

Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni

È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi

È morto Paolo Bonacelli, volto del teatro e del cinema italiano, da Pasolini a Benigni - X Vai su X

È morto oggi all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo italiano e volto amatissimo del piccolo schermo, in particolare su La7, dove per anni ha accompagnato il pubblico con le sue previsioni sobrie, puntuali e sempre caratterizzate da un tono p - facebook.com Vai su Facebook

Morto Paolo Bonacelli, recitò con Pasolini, Scola, Antonioni e Bellocchio - Ha attraversato la storia del cinema italiano, l'ultima apparizione nel thriller in the Hand of Dante, presentato alla Mostra di Venezia a settembre, Bonacelli si è spento l'8 ottobre 2025 all'età di ... Segnala movieplayer.it

È morto l’attore Paolo Bonacelli: aveva 88 anni - È morto Paolo Bonacelli, attore che aveva recitato in molti popolari film per il cinema, oltre che in teatro e televisione. Secondo ilpost.it