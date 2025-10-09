Morto Paolo Bonacelli chi interpretava in Johnny Stecchino

È morto ieri, a Roma, Paolo Bonacelli: è stato uno degli attori italiani più eclettici e intensi, la cui lunga carriera ha spaziato con maestria tra cinema, teatro e televisione. L’attore era ricoverato all’Ospedale San Filippo Neri e si è spento all’età di 88 anni. Paolo Bonacelli, la carriera nel cinema e nel teatro. Nato a Civita Castellana il 28 febbraio 1937, Paolo Bonacelli ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua capacità di interpretare personaggi complessi e spesso ambigui, caratterizzati da una presenza scenica forte e una mimica inconfondibile. La sua formazione affonda le radici nel teatro, il suo primo amore, dove ha avuto modo di lavorare con grandi registi e in produzioni di spessore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Paolo Bonacelli, chi interpretava in Johnny Stecchino

