morto paolo bonacelli attore con pasolini e benigni

Roma, 9 ottobre 2025 – Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di uno dei volti più noti e riconoscibili degli ultimi decenni: è  morto i eri sera a Roma, all'ospedale San Filippo Neri, a 88 anni Paolo Bonacelli. A dare la notizia è stata la moglie Cecilia Zingaro.  Più che un semplice attore: Paolo Bonacelli ha attraversato i decenni del cinema italiano da protagonista, partecipando a film memorabili: da ‘Salò o Le 120 giornate di Sodoma’ di Pasolini, grazie al quale vinse la Targa Mario Gromo, a ‘Johnny Stecchino’ di Roberto Benigni, con cui vinse il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

