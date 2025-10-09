Morto Michele Morello il giudice galantuomo che aprì all' assoluzione di Enzo Tortora in Appello

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025

Michele Morello si è spento a 93 anni: fu il giudice relatore nella sentenza che assolse Enzo Tortora, un caso dalla grande eco mediatica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Morto Michele Morello il giudice galantuomo che aprì all'assoluzione di Enzo Tortora in Appello

