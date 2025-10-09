Morto dopo il crollo del balcone sale a tre il numero degli indagati
RO Si allarga l’inchiesta sulla morte di Davide Benetti, il professore 43enne morto a seguito del crollo del balcone di una villa storica di Ro avvenuto durante una gita scolastica. Con gli ultimi sviluppi investigativi sale a tre il numero degli indagati per la tragedia. Il pubblico ministero Sveva Insalata ha infatti iscritto due nuovi nomi nel registro degli indagati, che vanno ad aggiungersi a quello del proprietario della villa, finito sin dalle prime battute sotto la lente degli inquirenti. A quanto si apprende, si tratterebbe di due familiari del primo iscritto, risultate comproprietarie della residenza settecentesca al civico 1 di via Nugarazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: morto - dopo
Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter
Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto
Il trentenne Sandeep trovato morto in un campo dopo 4 giorni: caduta fatale dalla e-bike
UN UOMO DI 71 ANNI È MORTO DOPO ESSERSI GETTATO DAL SESTO PIANO DURANTE UNO SFRATTO Apprendiamo ora la notizia di un uomo di 71 anni che si è gettato dal sesto piano del suo appartamento a Sesto San Giovanni per evitare lo sfratto e - facebook.com Vai su Facebook
Morto dopo l'intervento degli agenti, "non archiviate". La richiesta della madre di Igor Squeo, per il pm morì di overdose #ANSA - X Vai su X
Tragedia a Sesto San Giovanni: anziano si getta dal balcone dopo la notifica di sfratto e muore - Questa mattina, 8 ottobre 2025, un anziano è morto dopo essersi buttato dal balcone del suo appartamento situato al sesto piano a Sesto San Giovanni (Milano). notizie.it scrive
Operaio morto in crollo chiesa, condanne ridotte e assoluzione - Tre condanne e una assoluzione al termine del processo d'appello a Campobasso per il crollo nella chiesa della Madonna di Costantinopoli di Pietracatella (Campobasso) avvenuto il 28 luglio del 2015: ... Da ansa.it