Morto a Napoli Michele Morello il giudice galantuomo che assolse Enzo Tortora
Si è spento a 93 anni Michele Morello, il "giudice galantuomo": il suo nome resta legato all'assoluzione del conduttore Enzo Tortora nel 1986. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto Michele Morello, fu lui ad assolvere Enzo Tortora - Magistrato 'galantuomo', resta legato al processo d'appello in cui caddero tutte le accuse nei confronti del noto presentatore tv ... Lo riporta rainews.it
Morto Michele Morello, il giudice che assolse Enzo Tortora: Napoli in lutto - Il noto magistrato e figura di spicco della giustizia italiana. Segnala alphabetcity.it