Morto a Napoli Michele Morello il giudice galantuomo che assolse Enzo Tortora

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 93 anni Michele Morello, il "giudice galantuomo": il suo nome resta legato all'assoluzione del conduttore Enzo Tortora nel 1986. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morto - napoli

