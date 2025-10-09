Morte Mario Biondo i genitori chiedono la riapertura del caso | Vogliamo solo sapere chi ha ucciso nostro figlio

I genitori di Mario Biondo hanno chiesto la riapertura del caso davanti alla giustizia spagnola. Martedì 6 ottobre, il tribunale provinciale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che ci sono “indizi” del fatto che la morte di Biondo “non sia stata frutto di un suicidio”. “Questa decisione ci provoca sentimenti contrastanti di soddisfazione, perché per la prima volta conferma quello che abbiamo sempre sentito nel cuore”, ha affermato Pippo Biondo, padre di Mario. Il corpo di Mario era stato trovato senza vita nel 2013, nel suo appartamento di Madrid. Fin dall’inizio delle investigazioni, la polizia spagnola ha ritenuto che si trattasse di suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morte Mario Biondo, i genitori chiedono la riapertura del caso: “Vogliamo solo sapere chi ha ucciso nostro figlio”

