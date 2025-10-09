Morte di Paolo Sottocorona la furia di Mentana contro i No Vax | Vergogna sciacalli ignoranti! video

Secoloditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vergogna, sciacalli, ignoranti!”. Ciò che oggi è apparso sui social ha mandato su tutte le furie Enrico Mentana, all’indomani della dolorosissima scomparsa del meteorologo Paolo Sottocorona, conduttore de “ La7 “. I No Vax hanno attribuito la scomparsa di Sottocorona al vaccino contro il Covid, come abitualmente fanno ogni qualvolta un personaggio noto si spegne. “Eccone un altro”, si legge su un profilo che vuole collegare  la morte del 77enne metereologo all’inoculazione del vaccino. Sottocorona e l’ira di Mentana contro i No Vax. Dura la reazione di Mentana. Che posta la frase incriminata e chiama in causa anche Elon Musk, che ha la proprietà di X, dove il post è apparso: “Caro Elon Musk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morte di Paolo Sottocorona, la furia di Mentana contro i No Vax: "Vergogna, sciacalli, ignoranti!" (video)

