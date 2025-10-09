Morte di Germano Giaj Levra a Giaveno | escluso l' omicidio ma era in grave stato di abbandono ed è stato maltrattato

Una caduta, quasi sicuramente accidentale, una forma di polmonite trascurata e, più in generale un quadro di abbandono e maltrattamenti. Queste sono state, tutte insieme, le cause della morte di Germano Giaj Levra, avvenuta lo scorso 14 maggio 2025 all'ospedale di Rivoli dopo un trasporto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Morte di Germano Giaj Levra a Giaveno: escluso l'omicidio, "ma era in grave stato di abbandono ed è stato maltrattato" - Dopo la consegna della relazione definitiva dell'autopsia permangono le accuse di maltrattamenti e omissione di soccorso per due figli, un terzo invece è parte lesa ... Come scrive torinotoday.it