morte barontini il cordoglio del parco

GROSSETO "A titolo personale e a nome del Parco della Maremma esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Marcello Barontini ". Enrico Giunta (foto), direttore dell’ente Parco regionale della Maremma, commenta così la recente notizia: "Barontini è stato per molti anni presidente della Circoscrizione Alberese–Rispescia e ha sempre avuto un rapporto di grande collaborazione con il Parco, incentrato sul dialogo e sullo scambio. Nutriva un profondo rispetto per le istituzioni, ed è proprio con questo spirito che, negli anni, ha dialogato con l’ente. Credeva nel progetto dell’area tutelata e non ha avuto timori nel prendere posizione anche nei periodi di tensione e turbolenze, tanto che è stato contestato anche duramente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

