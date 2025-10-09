Mortara donna aggredita alle spalle mentre cammina | ladro le strappa lo zaino e scappa

Mortara (Pavia), 9 ottobre 2025 – Stava camminando, in via Caduti della Liberazione a Mortara, quando un giovane l'ha aggredita arrivando da dietro, strappandole lo zainetto che aveva sulle spalle. La donna, quarantenne del posto, non è per fortuna rimasta ferita, anche se molto scossa per l'accaduto. Erano circa le 9.30 di ieri, mercoledì 8 ottobre, quando s'è messa a urlare attirando l'attenzione di altri passanti, che hanno lanciato la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine. Aggredita a forbiciate al parco a Pioltello, 40enne in gravi condizioni: “Sfregiata da una donna” Telecamere al vaglio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

