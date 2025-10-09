Morta mentre puliva la sua auto L’allarme poi la scoperta degli amici | trovata così
Un episodio tanto assurdo quanto doloroso ha scosso la tranquilla comunità di Bissy-sur-Fley, un piccolo villaggio immerso nella campagna della Saona e Loira. Qui, una donna francese di sessant’anni, Bernadette Delmotte, è stata trovata morta nella sua Fiat 500 in circostanze talmente insolite da lasciare per mesi senza risposte familiari e inquirenti. Il dramma risale al 13 giugno, ma soltanto a distanza di quattro mesi le indagini hanno permesso di chiarire la dinamica di quella che è stata definita una morte “tragicamente accidentale”. All’inizio, nulla sembrava avere un senso. La donna era stata ritrovata priva di vita nel proprio cortile, apparentemente senza segni di violenza, e la posizione del corpo aveva disorientato perfino gli esperti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: morta - puliva
Mascali, è morta la donna caduta dal balcone mentre puliva i vetri
Tragedia a Mascali: una donna di 57 anni è morta dopo essere caduta dal balcone mentre puliva i vetri di casa. Trasportata d’urgenza al Cannizzaro, non ce l’ha fatta. - facebook.com Vai su Facebook
L’assurda morte di Bernadette: rimasta bloccata nel finestrino della sua Fiat 500 mentre la puliva - Quattro mesi dopo la tragedia avvenuta in un piccolo paesino della Francia, le indagini hanno permesso di chiarire la morte di Bernadette Delmotte, 60 ... Come scrive fanpage.it
Mascali, morta la donna precipitata dal balcone mentre puliva i vetri - È morta la donna di 57 anni che nel pomeriggio era caduta dal balcone di casa a Mascali. Riporta meridionews.it