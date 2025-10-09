Morta mentre puliva la sua auto L’allarme poi la scoperta degli amici | trovata così

Un episodio tanto assurdo quanto doloroso ha scosso la tranquilla comunità di Bissy-sur-Fley, un piccolo villaggio immerso nella campagna della Saona e Loira. Qui, una donna francese di sessant’anni, Bernadette Delmotte, è stata trovata morta nella sua Fiat 500 in circostanze talmente insolite da lasciare per mesi senza risposte familiari e inquirenti. Il dramma risale al 13 giugno, ma soltanto a distanza di quattro mesi le indagini hanno permesso di chiarire la dinamica di quella che è stata definita una morte “tragicamente accidentale”. All’inizio, nulla sembrava avere un senso. La donna era stata ritrovata priva di vita nel proprio cortile, apparentemente senza segni di violenza, e la posizione del corpo aveva disorientato perfino gli esperti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it