Morta la ginecologa Nicolina Fiore aveva 71 anni
Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa della dottoressa Nicolina Fiore.La Fiore era una ginecologa ed è venuta a mancare all'età di 71 anni.Ha lavorato per decenni nella Asl di Teramo.Lascia il marito Giuseppe, le figlie Caterina, Guendalina e Cristina, i generi Stefano e Alfredo e i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Neonata morta nell'ospedale di Modica, condannata la ginecologa
