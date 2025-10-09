Morta in ospedale legata e sedata perché dava fastidio

Tempo di lettura: 2 minuti Prima è stata sedata perché si alzava spesso dal suo letto, dando così fastidio agli altri degenti, e poi legata, perché in continuo stato di agitazione. Situazione in cui è stata colta da un arresto cardiaco, che si è rivelato fatale malgrado gli sforzi dei medici di salvarla. Chiede che sia fatta pienamente luce su questa tragica vicenda la famiglia di Cristina (nome di fantasia), una 39enne deceduta alle 7,45 dello scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell’ ospedale del Mare di Napoli, dove era giunta circa 24 ore prima, secondo la famiglia, a bordo di un’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

