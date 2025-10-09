Morta in ospedale a Napoli dopo un infarto sarebbe stata legata e sedata perché infastidiva altri pazienti

39enne morta all'ospedale del Mare di Napoli per infarto dopo essere stata legata e sedata, la famiglia si rivolge alla Procura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morta in ospedale a Napoli dopo un infarto, sarebbe stata legata e sedata perché "infastidiva altri pazienti"

Aveva infastidito gli altri pazienti in ospedale, per questo è stata sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, è morta per un arresto cardiaco. E' quanto sarebbe accaduto lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli e ora l - facebook.com Vai su Facebook

