Morselli un legame speciale con la maglia | Alcione casa mia sogno la B con gli Orange

C’è chi lo descrive come l’anima silenziosa dell’Alcione, chi come uno dei simboli della crescita orange. Di certo, Fabio Morselli, classe 1998, è oggi uno dei volti più rappresentativi della squadra di Cusatis. Dopo un avvio di stagione brillante, fatto di gol, assist e leadership, il numero 11 dei milanesi sta vivendo un momento di ottima forma e si è confermato elemento chiave nel gruppo che ha portato l’Alcione fino al quinto posto in classifica. Morselli si racconta tra sogni, ambizioni e momenti che lo hanno aiutato a crescere, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, come calciatore e come uomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net