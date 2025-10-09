Moriero nuova avventura da allenatore in Albania | ufficiale la squadra che guiderà l’ex Inter

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Tutti i dettagli e l’annuncio. Francesco Moriero, ex calciatore di Lecce, Cagliari, Roma, Napoli e Inter ( con cui ha vinto la Coppa Uefa nel 1997-98 ), ha trovato una nuova panchina in Albania. Dopo la retrocessione del Laci nella scorsa stagione, Moriero è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Flamurtari. L’ex centrocampista sostituisce lo spagnolo Carlos Garcia, esonerato dopo la sconfitta per 2-0 contro la Dinamo Tirana. Nel corso della sua carriera, Moriero ha allenato diverse squadre, tra cui Africa Sports (Costa d’Avorio), Lanciano, Crotone, Frosinone, Grosseto, Lugano (Svizzera), Lecce, Catanzaro, Catania, Sambenedettese, Cavese, Dinamo Tirana (Albania), le Maldive (nazionale), Laci (Albania) e ora il Flamurtari. 🔗 Leggi su Internews24.com

moriero nuova avventura da allenatore in albania ufficiale la squadra che guider224 l8217ex inter

© Internews24.com - Moriero, nuova avventura da allenatore in Albania: ufficiale la squadra che guiderà l’ex Inter

In questa notizia si parla di: moriero - nuova

moriero nuova avventura allenatoreNuova avventura per Moriero: l'annuncio del club rossonero - Dopo l’esperienza da allenatore all'esterno, e quella da commissario tecnico della nazionale delle Maldive, l’ex centrocampista di L ... Come scrive pianetalecce.it

Moriero, nuova tappa albanese: guiderà il Flamurtari - Dopo la conclusione dell'ultima esperienza al Laçi, l'ex ala rossoblù riparte dal medesimo Paese: nuova avventura in Albania per lui. Riporta calciocasteddu.it

Cerca Video su questo argomento: Moriero Nuova Avventura Allenatore