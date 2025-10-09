Moriero nuova avventura da allenatore in Albania | ufficiale la squadra che guiderà l’ex Inter
Inter News 24 . Tutti i dettagli e l’annuncio. Francesco Moriero, ex calciatore di Lecce, Cagliari, Roma, Napoli e Inter ( con cui ha vinto la Coppa Uefa nel 1997-98 ), ha trovato una nuova panchina in Albania. Dopo la retrocessione del Laci nella scorsa stagione, Moriero è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Flamurtari. L’ex centrocampista sostituisce lo spagnolo Carlos Garcia, esonerato dopo la sconfitta per 2-0 contro la Dinamo Tirana. Nel corso della sua carriera, Moriero ha allenato diverse squadre, tra cui Africa Sports (Costa d’Avorio), Lanciano, Crotone, Frosinone, Grosseto, Lugano (Svizzera), Lecce, Catanzaro, Catania, Sambenedettese, Cavese, Dinamo Tirana (Albania), le Maldive (nazionale), Laci (Albania) e ora il Flamurtari. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: moriero - nuova
