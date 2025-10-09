Monza inaugurato un Baby Pit Stop all' ospedale San Gerardo
Monza, 9 Ottobre 2025 - Un Baby Pit Stop all'ospedale San Gerardo grazie al contributo delle Fiamme gialle brianzole. Si trova nella sala d'attesa del centro prelievi dell'ospedale San Gerardo di Monza e ad inaugurarlo è stata una rappresentanza di Finanzieri con il comandante provinciale monzese, colonnello Nicola Russo, accolti dal presidente della Fondazione Claudio Cogliati e dal nuovo direttore generale Michele Brait. Aperto al pubblico lo speciale spazio protetto, accogliente ed allestito per consentire ai genitori di allattare o cambiare i loro piccoli in modo riservato e confortevole. L’iniziativa solidale è stata realizzata grazie ad una raccolta fondi dedicata che ha registrato il convinto coinvolgimento di tutto il personale del Comando Provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
