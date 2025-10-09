Monza bloccata dal corteo al grido di Palestina libera

Un corteo organizzato all’ultimo, annunciato sui social poche ore prima di scendere in piazza. Un corteo che, ancora una volta, ha bloccato la città (queste volta le vie attorno al centro e alla stazione).I motivi della manifestazioneErano circa 200 le persone che ieri, 8 ottobre, alle 18.30 si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - bloccata

Tragedia in stazione a Oggiono, uomo investito da un treno. Bloccata la Lecco-Molteno-Monza

Monza-Saronno bloccata: "È ancora un fiume"

Monza bloccata per il corteo pro Flotilla: i manifestanti sfilano lungo i viali, traffico in tilt

#Monza, ore 13:15 - viabilità bloccata Oggi: partita di calcio - Eventi culturali - Manifestazione contro Pedemontana. Ora che il Monza è in Serie B, è impensabile tenere chiusa un'arteria come Viale delle industrie indispensabile per i monzesi, per tutta la Brian - facebook.com Vai su Facebook

Oggi è il giorno dello sciopero generale: Monza bloccata e sfila il corteo pro Flotilla https://ift.tt/9rtAbVm https://ift.tt/YbDHVK1 - X Vai su X

In piazza in migliaia per Gaza e la Flotilla: sciopero generale e manifestazione a Monza - Il corteo ha attraversato le vie del centro gridando solidarietà al popolo palestinese e alla Flotilla, la spedizione umanitaria internazionale con a bordo anche cittadini italiani. Riporta mbnews.it

Monza, migliaia in corteo contro la Pedemontana: città bloccata per ore - Dopo il corteo pro Flotilla di giovedì sera e lo sciopero generale di venerdì, oggi – sabato 4 ottobre – la città è tornata a riempirsi di ... Riporta monza-news.it