Montserrat | mille anni della regola di San Benedetto

Lidentita.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno si celebrano i mille anni  dalla fondazione dell’abbazia di Montserrat. L’abbazia, situata a circa cinquanta chilometri da Barcellona e visitata da milioni di pellegrini è lo stendardo dei valori morali dei benedettini, valori che hanno contribuito alla costruzione della Comunità europea. E così a Roma fino al 14 ottobre è possibile visitare presso il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

montserrat mille anni della regola di san benedetto

© Lidentita.it - Montserrat: mille anni della regola di San Benedetto

In questa notizia si parla di: montserrat - mille

Spiritualità: Roma, dal 1° al 14 ottobre una mostra sui mille anni dell’abbazia di Montserrat - Dal 1° al 14 ottobre, il Palazzo della Cancelleria di Roma ospita una mostra dedicata al millennio dell'Abbazia di Montserrat. Secondo agensir.it

montserrat mille anni regolaMostra per i mille anni dell’abbazia di Montserrat - Al Palazzo della Cancelleria fino al 14 ottobre l’esposizione dedicata al monastero benedettino che custodisce la statua della Madonna patrona della Catalogna, chiamata "la Moreneta" ... Segnala romasette.it

Cerca Video su questo argomento: Montserrat Mille Anni Regola