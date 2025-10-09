Monti di Eboli | EDP inaugura il suo primo impianto agrivoltaico in Italia

EDP, leader globale nello sviluppo delle energie rinnovabili, attraverso EDP Renewables, ha inaugurato Monti di Eboli, il suo primo impianto solare integrato con pascolo in Europa. Situato in provincia di Salerno (Campania), il progetto rappresenta una pietra miliare sia per EDP che per il Paese. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

