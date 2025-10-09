Monti di Eboli | EDP inaugura il suo primo impianto agrivoltaico in Italia
EDP, leader globale nello sviluppo delle energie rinnovabili, attraverso EDP Renewables, ha inaugurato Monti di Eboli, il suo primo impianto solare integrato con pascolo in Europa. Situato in provincia di Salerno (Campania), il progetto rappresenta una pietra miliare sia per EDP che per il Paese. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: monti - eboli
Domenica 5 Ottobre Super Promozione – Pranzo Domenicale a soli €22 a persona Vivi un’esperienza di gusto e relax sui Monti di Eboli, immerso nella natura della Tenuta San Donato. Via San Donato, 24 – Eboli (SA) (Su Google Maps: Via Melito, - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovabili, Edp inaugura il primo parco agrivoltaico della Campania: 17 mila pannelli solari e 250 pecore - A Monti di Eboli (Salerno), il parco fotovoltaico a pascolo combina la produzione di energia verde con l’allevamento. Secondo corriere.it
EDP inaugura il suo primo parco fotovoltaico a pascolo in Europa - EDP inaugura il suo primo parco fotovoltaico a pascolo in Europa che combina produzione di energia rinnovabile e allevamento sostenibile, ... Lo riporta rinnovabili.it