Montesarchio controllava la ex anche di notte in videochiamata | scatta il divieto di avvicinamento

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo del napoletano è stato colpito da divieto di avvicinamento e dimora a Montesarchio per atti persecutori e rapina ai danni dell’ex. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

montesarchio controllava la ex anche di notte in videochiamata scatta il divieto di avvicinamento

© Notizie.virgilio.it - Montesarchio, controllava la ex anche di notte in videochiamata: scatta il divieto di avvicinamento

In questa notizia si parla di: montesarchio - controllava

montesarchio controllava ex notteMontesarchio, controllava la ex anche di notte in videochiamata: scatta il divieto di avvicinamento - Un uomo del napoletano è stato colpito da divieto di avvicinamento e dimora a Montesarchio per atti persecutori e rapina ai danni dell’ex. Da virgilio.it

Costringeva l’ex a dormire in videochiamata per controllarla: scatta divieto avvicinamento - Non accettava la fine della loro relazione e aveva trasformato la vita dell’ex fidanzata in un incubo fatto di minacce e controlli ossessivi. Scrive ilgiornalelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Montesarchio Controllava Ex Notte