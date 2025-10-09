Montesarchio controllava la ex anche di notte in videochiamata | scatta il divieto di avvicinamento

Un uomo del napoletano è stato colpito da divieto di avvicinamento e dimora a Montesarchio per atti persecutori e rapina ai danni dell’ex. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Montesarchio, controllava la ex anche di notte in videochiamata: scatta il divieto di avvicinamento

In questa notizia si parla di: montesarchio - controllava

Montesarchio, controlla la fidanzata mentre dorme obbligandola a una videochiamata: scatta il divieto di avvicinamento - X Vai su X

Dopo i fatti di Montesarchio, il Sindaco Clemente Mastella parla di “epidemia di violenza tra i giovani” e avverte: “La sicurezza urbana è un bene da difendere, anche con scelte dure se necessario" - facebook.com Vai su Facebook

Montesarchio, controllava la ex anche di notte in videochiamata: scatta il divieto di avvicinamento - Un uomo del napoletano è stato colpito da divieto di avvicinamento e dimora a Montesarchio per atti persecutori e rapina ai danni dell’ex. Da virgilio.it

Costringeva l’ex a dormire in videochiamata per controllarla: scatta divieto avvicinamento - Non accettava la fine della loro relazione e aveva trasformato la vita dell’ex fidanzata in un incubo fatto di minacce e controlli ossessivi. Scrive ilgiornalelocale.it