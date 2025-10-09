Montecatini ancora far west in centro | rissa in piazza del Popolo spuntano di nuovi i coltelli

Montecatini Terme, 9 ottobre 2025 – Ancora scene da far west tra la zona della stazione ferroviaria Montecatini Centro, in via Garibaldi, e piazza del Popolo. Gli agenti del commissariato, durante le prime ore di ieri, hanno fermato e condotto negli uffici di viale Adua, verosimilmente in attesa della convalida di arresto, due magrebini, protagonisti di un brutto episodio di violenza, avvenuto poco prima della mezzanotte. Uno dei due ha riportato ferite di arma da taglio, rischiando di subire lesioni molto gravi. La polizia di Stato, con l’ausilio dei carabinieri della Compagnia di Montecatini, è intervenuta subito, riuscendo a individuare i responsabili della violenta lite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, ancora far west in centro: rissa in piazza del Popolo, spuntano di nuovi i coltelli

