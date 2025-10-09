Monte ingaggi il Milan cala sotto i 100 milioni per gli stipendi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola fa il punto sugli stipendi: il Milan si trova al quinto posto in Serie A con un monte ingaggi in calo. Ecco i numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Monte ingaggi, il Milan cala sotto i 100 milioni per gli stipendi

